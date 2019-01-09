THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: "Thy, 2018'i 75 Milyon Yolcu Taşıyarak Kapatmış Olacak"

THY Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İlker Aycı, dünyadaki havacılık sektöründen 3 kat fazla büyümelere imza atan THY'nin, geçen yılı, hedefi olan 75 milyon yolcuyu taşıyarak kapatacağını belirtti.

Aycı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca kursiyer, öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik düzenlenen Tecrübe Aktarımı Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olan THY'nin, 332 uçaklık genç filosu, dünyanın en fazla noktasını kapsayan uçuş ağı ve yolcusuna yaşattığı muhteşem deneyimle küresel arenada Türkiye'nin en güçlü markası olarak öne çıktığını söyledi.

Yapılan atılımlarla markalarının özellikle filo, uçuş ağı ve iletişim alanında küresel farkındalığı artırmaya yönelik dünyanın sayılı hava yollarından biri haline geldiğini dile getiren Aycı, "Bugün geldiğimiz noktada sadece bilinirliğimiz yükselmedi, aynı zamanda en çok tercih edilen hava yolu sıralamasında ilk sıraya oturduk. Bu başarı küresel arenada rekabet içinde bulunan bir Türk markası olarak olayı bilinirlikten, kullanıma dönüştürdüğümüzü gösteriyor." diye konuştu.

Dev küresel markaların, bir gecede inşa edilmediğini, sağlam temeller üzerinde konumlandığını belirten Aycı, sürekli geliştirilip, desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Aycı, çıktıkları bu küresel yolculukta, liderlik hedeflerini gerçekleştirmek için sektörün temel gerekliliklerini iyi bir şekilde yerine getirmekle beraber, kendilerini pazarda farklılaştıracak yatırımları yaptıklarını ve güçlü bir marka kişiliği geliştirmenin de önemli vazifeleri arasında bulunduğunu bildirdi.

Son yıllarda ivme kazanan başarılarının ve sürdürülebilir büyümelerinin arkasında köklü bir şirket olmanın kazandırdığı tecrübenin yanı sıra yüzü geleceğe dönük değerli bir marka olabilme ufkunun yattığına dikkati çeken Aycı, "Değerli bir marka olmanın yolu ise müşterilerin gözde markası olmaktan geçer. İşte bu nedenle hepimiz THY markasınını daha iyi anlamak, daha iyi yorumlamak, müşterilerimizi dinleyerek daha fazla geliştirmek ve gerek kurum içinde gerekse kurum dışında markamızı daha özenle temsil etmek mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Aycı, küresel vizyonlarının geleceği inşa etmek üzerine olduğunu anlatarak, stratejilerini daima gelecek üzerine kurduklarını, tüm hamlelerini ona göre yaptıklarını kaydetti.

"Afrikalı liderler, onları dünyaya bağlamamızı istiyorlar"

Ülkenin, devletin özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Afrika vizyonu ve açılımı çerçevesinde THY'nin buna uyumlu olarak attığı adımlarla bugün Afrika'da bir numaralı hava yolu şirketi haline geldiğini dile getiren Aycı, şöyle devam etti:

"Afrika'da 50'den fazla noktaya, 40'tan fazla ülkeye uçuyoruz. Afrika'da da liderliği teslim aldık. Afrikalı liderlerin ilk konuştuğu konuların başında savunma sanayisi ile iş birliği içinde olmak, savunma sanayisinden faydalanmanın yanı sıra THY'nin Afrika'ya daha fazla uçmasını istiyorlar. Onları dünyaya bağlamamızı istiyorlar."

Tüm yolların Türkiye'den ve İstanbul'dan geçtiğini ifade eden Aycı, bu nedenle İstanbul'un her geçen gün daha büyük bir transfer merkezine döndüğünü söyledi.

Aycı, THY'nin dünyada bilinirlikte 2 numaraya oturduğunu, isteklerinin 1 numara olduğunu anlatarak, bu mücadeleyi markaları adına vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Aycı, 2023'te 30 milyar doları aşan Türkiye'nin ilk grup şirketi olmayı hedeflediklerini dile getirerek, "10 milyar doları geçen ilk değere sahip olmak, sadece grubun, ana şirketin de 20 milyar doları geçmesini sağlamak. Böylece çalışan ordumuzu 100 binin üzerine taşıyacağız. Arka planda THY, yeniliklerini sektörde norm ve ürün haline getirip, diğer şirketlere teknoloji, ürün satan, ürün geliştiren şirket olmaya doğru yürüyoruz." diye konuştu.

"İstanbul Havalimanı'na taşınma 5 bin tırla gerçekleşecek"

Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'nın 42 ayda inşa edildiğini anlatan Aycı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla inşa edilen havalimanının, THY'nin yeni yuvası olduğunu ve Türkiye'nin yeni bir transfer ve aktarma yeri olarak merkez ülke olma konumunu güçlendireceğini söyledi.

Aycı, mart ayı itibarıyla filo olarak yeni havalimanından uçuş gerçekleştireceklerini, şu anda testlerin devam ettiğini anlattı.

Avrupa'da yolcu sayısı bakımından Atatürk Havalimanı ile Türkiye'nin üçüncü sırada yer aldığını ifade eden Aycı, ikinci sırada yer alan Paris ile büyük bir rekabet yaşandığını, bazen Türkiye'nin ikinci sıraya yükseldiğini Paris'in üçüncü sıraya gerilediğini, Almanya'nın ise dördüncü sırada bulunduğunu kaydetti.

Aycı, İstanbul Havalimanı'na 330 uçaklık dev filonun taşınmasının 5 bin tırla gerçekleşeceğini belirtti.

Son 15-16 yılda THY'nin sektörün 3 kat üzerinde büyüdüğünü anlatan Aycı, "Yani dünyadaki havacılık sektöründen 3 kat fazla büyümelere imza attı. THY, 2018'i hedefi olan 75 milyon yolcuyu taşıyarak kapatmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada yolcuda 13. sıradan 11. sıraya geldiklerini, kargoda ilk 8'e girdiklerini ifade eden Aycı, hedeflerinin önce 5, sonra 3. sıraya yükselmek olduğunu bildirdi.

Aycı, İstanbul Havalimanı ile İstanbul'un, ülke ekonomisinin ve THY'nin farklı bir sıçrama yaşayacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bunu gerçekleştireceğimiz tüm filo olarak başlayacağımız mart ayının başını iple çekiyoruz. Şu anda başlayan uçuşlarımızdan da gayet memnunuz. Yolcularımızla yaptığımız anketlerde de onların memnuniyetine şahit oluyoruz. İntibak süresinde yolcularımızın toleransına sığınacağız, birlikte intibak sürelerini aşacağız."

Kaynak: AA