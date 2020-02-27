(THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı önlemleri açıkladı

27.02.2020 16:03 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:03

İSTANBUL,DHA

Türk Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, düzenlediği basın toplantısı ile yeni tip korona virüsü kapsamında THY uçuşlarına yönelik alınan yeni tedbirleri açıkladı. Riskli görülen bölgelere yönelik mürettebat ve personele eğitimler verildiğini ve 250'den fazla uçağın dezenfekte edildiğini belirten Aycı, "Bugünden itibaren Nahçıvan uçuşlarımızı durdurduk. Seul seferlerimizi azaltmış bulunuyoruz. İran'dan da tahliyeler için gerekli koşullar ve koordinasyon sağlandığında, tahliye için ifa edeceğimiz gerekli seferlerimiz olabilir" dedi. İtalya'da yaşanan gelişmeleri de yakından takip ettiklerini kaydeden Aycı, gerekirse Roma ve Milano uçuşlarında da sefer azaltılabileceğini hatta uçuşların durdurulabileceğini bildirdi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, İstanbul Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında korona virüsü nedeniyle aldıkları önlemleri ve riskli uçuşlarla ilgili iptal ve sefer azaltmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilan ettiğini hatırlatan İlker Aycı, bunun üzerine önce Çin'e ardından da İran'a olan uçuşları durdurduklarını söyledi. İki ülke arasında karşılıklı yolcuların alınması için yapılan bazı seferler olduğunu belirten Aycı, bu kapsamda önceki gün Tahran - İstanbul seferini yapan THY uçağının Ankara'ya inmesiyle ilgili olarak, "Salı günü Tahran - İstanbul seferini yapan uçak, oradan tahliye için Türk vatandaşlarını alarak havalandı. Bayrak taşıyıcı milli bir hava yolu olarak dünyanın neresinde Türk vatandaşı varsa onları alıp, ailelerine kavuşturmak bizim görevlerimiz arasında. İran'dan kalkan uçağımızda mürettebatımız belli riskler gördüklerini ifade ettiler. Biz de Sağlık Bakanlığı ile temasa geçtik. Bakanlık ile yapılan istişare sonucu uçağın İstanbul yerine Ankara'ya indirdik. Bakanlığımız gözetiminde bu vatandaşlarımız hastaneye alındı. Bundan sonra da dünyanın her tarafından Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getireceğiz" ifadelerini kullandı.

NAHÇIVAN UÇUŞLARI DURDU.... SEUL SEFERLERİ AZALTILDI...İlker Aycı, dünyada nerede risk grubu artıyorsa ilgili bakanlıklar ve kurumlarla görüşerek çeşitli tedbirleri aldıklarını kaydetti. Alınan tedbirlerle ilgili olarak Aycı, şunları söyledi: "Bugünden itibaren Seul'den seferlerimizi azaltmış bulunuyoruz. Nahçıvan'a olan uçuşlarımızı geçici bir süre durdurmuş bulunuyoruz. Azerbaycan'da diğer uçuşlarımız devam edecek. Riskin bertaraf edildiğini görene kadar bazı yerleri geçici olarak durduruyoruz. İran'dan da tahliyeler için gerekli koşullar ve koordinasyon sağlandığında, tahliye için gerekli seferleri ifa edeceğimiz seferlerimiz olabilir. Ancak bu zamanda seferlerimiz durdurulmuştur. Dikkat edilmesi gereken 12 riskli ülke var. Bu 12 ülke ile alakalı olarak biz, uçaklarımızda dezenfekte işlemlerini büyük bir dikkatle yapıyoruz. Yolcularımız ve ekiplerimiz için maske tedariklerini sağlıyoruz. Bu konuda uçağımızda bilgilendirici anonslar yapıyoruz. İstasyonlarımıza, mürettebatımıza ve yöneticilerimize eğitimler verildi. Bu konuda sürekli ve düzenli olarak bilgilendirmeler yaparak riskin yönetilmesi ve en aza indirilmesi konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Riskli görülen noktalara gerekli maske, dezenfektan gibi 'kit'ler yollandı. Buralara uçuşlarda da uçaklarımıza yüklüyoruz."

"UMRE UÇUŞLARI KAPATILDI"Aycı, Suudi Arabistan'ın umre uçuşlarını durdurmasıyla THY'nin bu uçuşlarıyla ilgili olarak da bilgi verdi. Aycı, "Suudi Arabistan, 22 ülkeden her türlü vizeye sahip yolcuların gelişini durdurdu. Dolayısıyla Suudi Arabistan'a sınırlı bir uçuş söz konusu. Biz de bugün Suudi Arabistan'a uçuşlarımız sağladık. Oradan yolcularımızı almaya devam edecek. Ama umre uçuşları kapatıldı. 22 ülkenin vatandaşlarına da seyahat sınırı koydular" dedi.

BİLET DEĞİŞİKLİĞİBilet değişiklikleriyle ilgili konuşan İlker Aycı, "Bilet değişimleri hassasiyetle takip edilmesi gereken bir konu. Özellikle bu virüs nedeniyle salgından etkilenen Çin, İran, Azerbaycan, Güney Kore, Bahreyn gibi ülkelerde sefer iptalleri yaptık. Bu minvalde kış 2019 dönemi ile Şubat ve Mart ayları için Çin anakara seferlerini Pekin hariç tamamı iptal edildi. Pekin uçuşları Mart ayında, Çin otoritelerinden gelen duruma yapacağımız temaslara göre kararını vereceğiz. Şu anda Pekin'e de sefer yapmıyoruz. Burada önemli olan şey, bütün bilet değişimi ve iadelerini, veya açığa alma işlemini son derece kolaylaştırdık. Bir ücret talep etmeden Mayıs ayına kadar olan bütün biletleri, değiştirmek konusunda gereken kolaylığı tüm yolcularımıza gösteriyoruz." diye konuştu.

"250'DEN FAZLA UÇAK DEZENFEKTE EDİLDİ"İlker Aycı, iki büyük uçak imalatçısı Boeing ve Airbus'un kabul ettiği bir dezenfekte şirketi ile onların ekipleri ve akredite edilmiş cihazlarıyla uçakların temizletildiğini aktardı. Aycı, "Özellikle risk grubu yüksek, Hong Kong, Tayvan, Japonya, Singapur, Tayland, Güney Kore ve İtalya gibi yerlere ekstra bir dikkatle bütün bu çalışmalar yürütülüyor. 250'den fazla uçağımızı dezenfekte ettik. Virüs çok tehlikeli ancak daha tehlikeli olan şey tedbirsiz olmaktır. Bu anlamıyla tedbirleri önemsiyoruz." şeklinde konuştu. Bu süreçte sosyal medya ve medyada bilgi kirliliğine değinen Aycı, yolculardan THY'nin resmi sitesinden yapılan duyuruları ve kamuoyuna yaptıkları açıklamaları dikkate almaları konusunda uyarılarda bulundu.

YOLCU SAYISI OCAK'TA ARTTI... VİRÜS NEDENİYLE ŞUBAT AYINDA DÜŞÜŞ VARİlker Aycı, THY'nin 2020 yılı Ocak ve Şubat ayı performansına ilişkin bilgiler paylaştı. Aycı, "Ocak ayı bizim için son derece iyi bir aydı. Ülkemiz için bu yıl afetlerle başladı. Havacılık endüstrisinde de Şubat ayı en önemli risklerden biriyle karşı karşıya. Ocak ayı oldukça artışla başlamıştı. Yüzde 80,6 doluluk oranıyla başladı. Dıştan dışa yolcuda yüzde 4,1'lik artış oldu. Dıştan dışa transfer yolcu hariç, dış hat yolcusundaki artışımız ise yüzde 18, tüm yolcular bakımından ise artış yüzde 10 oldu. Virüs riskinin yükselmesiyle Şubat ayının ikinci yarısından itibaren düşüşler meydana geldi. Bunun da önümüzdeki dönemde yansımalarını göreceğiz. Ekonomik etkisi olacak. Bizim kendimize göre modellemelerimiz, hesaplamalarımız var. Bu etki bilançomuza yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.

İTALYA UÇUŞLARI HAKKINDAToplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan İlker Aycı, korona virüsü nedeniyle İtalya uçuşlarında bir tasarruflarının olup olmayacağıyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi: "İtalya'yı çok dikkatli takip ediyoruz. Gerekirse Roma ve Milano uçuşlarını başta azaltırız ama sonra kapatabiliriz. Bu da bir ihtimaldir. Riskleri değerlendiriyoruz. Riskin yükseldiğini gördüğümüz anda herhangi bir tereddüdümüz olmaz. İtalya ile de rahatlıkla kapatabiliriz. Orayı da rahatlıkla yüksek risk grubuna alıp geçici bir süre gereğini yaparız. Çok aktif bir biçimde bu riskleri takip ediyoruz. Oradaki istasyonlarımızdan düzenli rapor alıyoruz. Oradaki havalimanlarından düzenli rapor alıyoruz. Arkadaşlarımız bunu takip ediyor. Onlar bize bu anlamda alert (uyarı) ettikleri anda gerekli adımları atmakta hiçbir tereddüdümüz olmayacaktır."Öte yandan, toplantıya İlker Aycı'nın yanı sıra THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Arda Ermut, Basın Müşaviri Yahya Üstün, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, kargodan sorumlu THY Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen'in de aralarında olduğu THY yöneticileri katıldı.



Kaynak: DHA