THY yöneticileri 3. havalimanını gezdi

İSTANBUL - Yapımı tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak 3. Havalimanının inşaatı devem ediyor. Yüzde 78'i bitirilen yeni havalimanını THY yöneticileri gezerek incelemelerde bulundu.

Türk Hava Yolları'nın üst düzey yöneticileri, 3. Havalimanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Aralarında Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, Özel Büro Başkanı Kemal Öztürk ve Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün de bulduğu yöneticilerin katıldığı ziyarete İGA CEO'su Yusuf Akçayoğlu, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ve Orhan Cemal Kalyoncu eşlik etti.

29 Ekim tarihinde açılması planlanan ve Türk Hava Yolları'nın yeni uçuş merkezi olacak 3. havalimanında bayrak taşıyıcının yolcularını ağırlayacağı noktaları ve özel yolcu salonlarının yer alacağı alanları inceleyen İlker Aycı ve beraberindekiler daha sonra Yusuf Akçayoğlu ve Mehmet Cengiz ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.