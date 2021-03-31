THY yolcuları, "PressReader" ile gazete ve dergilere ücretsiz ulaşabilecek

Türk Hava Yolları (THY), yolcuların "PressReader" uygulaması ile farklı ülkede yayınlanan çeşitli gazete ve dergilere ücretsiz ulaşabileceklerini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), yolcuların "PressReader" uygulaması ile farklı ülkede yayınlanan çeşitli gazete ve dergilere ücretsiz ulaşabileceklerini duyurdu.

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, yolcuların uçuşlarından 24 saat önce ile seyahat bitişinden 24 saat sonraki dönemde, uygulamadaki tüm içeriklere ücretsiz ulaşabilecekleri belirtildi.

Duyuruda, bu dönemde yolcuların istediği içeriği mobil cihazınıza indirebilecekleri, farklı ülkelerdeki çeşitli gazete ve dergilerle seyahatlerine renk katabilecekleri kaydedilerek, "PressReader içeriklerine ulaşmanızın iki yolu var. Birincisi, kalkıştan 24 saat önce size gönderdiğimiz e-postadaki bağlantıyı açın. İkincisi, seyahatinizden önceki 24 saat içinde 'pressreader.turkishairlines.com' internet adresini kullanarak uçuş bilgilerinizi girin." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ