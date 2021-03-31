THY yolcuları, "PressReader" ile gazete ve dergilere ücretsiz ulaşabilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

THY yolcuları, "PressReader" ile gazete ve dergilere ücretsiz ulaşabilecek

Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
THY yolcuları, 'PressReader' ile gazete ve dergilere ücretsiz ulaşabilecek

Türk Hava Yolları (THY), yolcuların "PressReader" uygulaması ile farklı ülkede yayınlanan çeşitli gazete ve dergilere ücretsiz ulaşabileceklerini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), yolcuların "PressReader" uygulaması ile farklı ülkede yayınlanan çeşitli gazete ve dergilere ücretsiz ulaşabileceklerini duyurdu.

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, yolcuların uçuşlarından 24 saat önce ile seyahat bitişinden 24 saat sonraki dönemde, uygulamadaki tüm içeriklere ücretsiz ulaşabilecekleri belirtildi.

Duyuruda, bu dönemde yolcuların istediği içeriği mobil cihazınıza indirebilecekleri, farklı ülkelerdeki çeşitli gazete ve dergilerle seyahatlerine renk katabilecekleri kaydedilerek, "PressReader içeriklerine ulaşmanızın iki yolu var. Birincisi, kalkıştan 24 saat önce size gönderdiğimiz e-postadaki bağlantıyı açın. İkincisi, seyahatinizden önceki 24 saat içinde 'pressreader.turkishairlines.com' internet adresini kullanarak uçuş bilgilerinizi girin." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Demet Akalın Birkan Sokullu
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu İsmail Kartal Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: THY yolcuları, "PressReader" ile gazete ve dergilere ücretsiz ulaşabilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 13:32:13. #1.14#
title