Thy, Yeni "Flow Uyku Koleksiyonu"Nu Hizmete Sundu

Türk Hava Yolları (THY), kıtalar arası uçuşlarda Business Class sınıfında servis ettiği uyku setini yeniledi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, misafirlerine kusursuz bir seyahat deneyimi yaşatmak adına farklı yenilikleri gökyüzüne taşıyan THY, göz kamaştıran tasarıma sahip yeni "Flow Uyku Koleksiyonu"nu yolcularının hizmetine sundu.

19 Şubat tarihi itibarıyla kıtalar arası uçuşlarda, Business Class sınıfında servis edilmeye başlanan yeni koleksiyon, yolculara bulutların üzerinde, ev rahatlığında bir uyku vadediyor.

THY ve Zorlu Tekstil'in başarılı iş birliği ile üretilen ve usta tasarımcıların imzasını taşıyan koleksiyon, okyanus aşırı seyahatlerde daha sağlıklı ve kaliteli bir uyku ortamı sunmayı hedefliyor.

Zarif çizgileri konforla buluşturan yeni koleksiyonda yer alan her bir ürün, rahat bir uykunun tadını çıkarmak, uçuşlarını mutlu ve zinde bir şekilde tamamlamak isteyen yolcuların beklentileri düşünülerek geliştirildi.

Koleksiyonun tasarımı, THY'nin dinamik marka kimliğini ve kesintisiz hizmet deneyimi sunma anlayışını ortaya koyan "flow" (akış) felsefesinin yansımaları ile oluşturuldu. Modern ve minimalist desenlerin tercih edildiği koleksiyonda, rahatlığı ön plana çıkararak uykuya geçişi kolaylaştıran malzemeler kullanıldı. Koleksiyonda yer alan motifler, aynı zamanda THY kabin ekipleri için hazırlanan yeni üniformalar ve yeni kabin içi tasarımları ile de uyumlu bir görünüme sahip.



"Flow Uyku Koleksiyonu"nun en önemli unsurları olarak yorgan, uyku pedi ve yastık ön plana çıkıyor. Koleksiyonda bulunan "yorgan" çift yönlü tasarıma ve yumuşak bir dokuya sahip. Ürün aynı zamanda hava dolaşımını destekleyici özelliği ile dört mevsim boyunca vücudun ideal sıcaklığını korumasına yardımcı oluyor. Uyku için ortopedik bir zemin sunan "uyku pedi", yoğun iç dolgusu sayesinde ekstra rahatlık ve konfor sağlıyor. Hem oturma hem de uyku esnasında kullanılabilecek "yastık" ise ideal ölçülerde, klasik formda ve oldukça rahat bir malzeme ile tasarlandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen THY İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanı Zeki Çukur, şunları kaydetti:

"Yeni evimiz İstanbul Havalimanı ile birlikte yaşadığımız değişimi farklı yenilikler ile sürdürüyoruz. Yolcularımız bu yeniliklerin getirdiği kalite artışını şimdi de Flow Uyku Koleksiyonu'muz ile uykularında yaşayacak. Gerek tasarım, gerekse de konfor açısından eşsiz bir deneyim sunan yeni ürünlerimizi uzun bir Ar-Ge ve tasarım sürecinin sonunda hazır hale getirdik. Kıtalar arası uçuşlarımızda, Business Class sınıfında seyahat eden yolcularımızı evlerindeki konforda ağırlayacağımız için mutluyuz."

Kaynak: AA