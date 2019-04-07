THY Yeni Evinde Seferlere Başladı

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'nda 10 bin 641 yolcu ağırladı.

Türk Hava Yolları, Atatürk Havalimanı'ndan sorunsuz şekilde İstanbul Havalimanı'na taşınmasının ardından yolcularına hizmet vermeye başladı. Taşınma sürecinin tamamlanmasının ardından uçuşlara başlayan THY, bugün saat 13.45 itibariyle 79 sefer yaparken, 10 bin 641 yolcuyu yeni evinde ağırladı.

Sosyal medya hesabından THY'nin seferlerinin aksamadan devam ettiğini duyuran Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Yeni evimizde 13.45 itibarıyla 10 bin 641 misafirimizi 48 seferimizde uğurladık. Evimize gelen yolcu sayımız ise 79 seferde 14 bin 582. Misafirlerimizin toplam bagaj sayısı 21 bin 792, performans oranımız yüzde 84. İyi başladık. Güzel gidiyoruz" paylaşımını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA