Türk Hava Yolları "Avrupa'nın En İyi Hava Yolu Şirketi" Seçildi

Her yıl iş turizmi alanındaki başarılı kurum ve kişilere ödüller veren Business Traveller Russia and CIS Awards, bu yıl Türk Hava Yollarını (THY) ödüle layık gördü. Türk Hava Yolları (THY) "Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi" seçildi.

"THY TÜM DÜNYADA ÖDÜL ALMAYA DEVAM EDİYOR"

THY adına ödülü alan THY Rusya Genel Müdürü Turan Yardımcı, "Bu ödül Türk Hava Yollarının iş amacıyla seyahat edenler için hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine öncelik tanıyan en iyi hava yolu şirketlerinden birisi olma itibarını kanıtlıyor. Gün geçtikçe daha başarılı sonuçlar gösteren Türk Hava Yolları şirketi tüm dünyada ödül almaya devam ediyor" dedi.

THY RUSYA'NIN 10 ŞEHRİNE SEFER DÜZENLİYOR

Türk Hava Yolları, Rusya'nın 10 şehrine; Moskova, St. Petersburg, Kazan, Soçi, Rostov, Yekaterinburg, Krasnodar, Ufa, Voronej ve Samara'ya sefer düzenliyor.