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THY'ye APEX'ten World Class ödülü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
THY'ye APEX'ten World Class ödülü

TÜRK Hava Yolları (THY) APEX tarafından mutfaktaki mükemmellik, olağanüstü cömertlik, marka bütünlüğü ve güvenli seyahat dallarında World Class ödülüne layık görüldü.

TÜRK Hava Yolları (THY) APEX tarafından mutfaktaki mükemmellik, olağanüstü cömertlik, marka bütünlüğü ve güvenli seyahat dallarında World Class ödülüne layık görüldü.

Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından Los Angeles'da düzenlenen törende ödüle layık görülen 7 havayolu şirketinden biri olan THY'nin ödülünü Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı aldı. APEX World Class derecelendirmesi almak için havayolları, Yates and Partners'daki profesyoneller tarafından yürütülen bir takım denetimden geçmesi gerekiyor. Melbourne'deki Victoria Üniversitesi'nden Doçent Dr. Max Winchester tarafından yapılan değerlendirme ve bir yıllık Net Destekçi Puanı ve müşteri yorumları göz önüne alınıyor. Ödüllerin verilmesi için aranan nitelikler, emniyet, refah ve sürdürülebilirlikten; üstün hizmet, marka bütünlüğü, mekan ve konfor, müşteri memnuniyeti ve mutfak düzeyi olarak belirlendi. Aynı zamanda yolcuların en çok endişe duyduğu konulara da odaklanarak, havayolu derecelendirmelerine yönelik etkileşimleri de içeriyor.


- İstanbul
THY'ye APEX'ten World Class ödülü

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