THY, yayınladığı mesajla Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Türk Hava Yolları (THY), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle videolu mesaj yayınladı.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şirketin çeşitli birimlerinde görev yapan kadın çalışanların ifadeleri yer alıyor.

"Türk Hava Yolları Ailesi olarak #KadınaŞiddeteHayır diyor, emekleriyle bizi göklere taşıyan tüm kadın çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. #8MartDünyaKadınlarGünü" sözleri eşliğinde paylaşılan videoda, şirkette çalışan kadın oranının yüzde 46 olduğu bilgisine de yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ