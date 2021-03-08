THY, yayınladığı mesajla Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
08.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:38
Türk Hava Yolları (THY), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle videolu mesaj yayınladı.
Türk Hava Yolları (THY), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle videolu mesaj yayınladı.
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şirketin çeşitli birimlerinde görev yapan kadın çalışanların ifadeleri yer alıyor.
"Türk Hava Yolları Ailesi olarak #KadınaŞiddeteHayır diyor, emekleriyle bizi göklere taşıyan tüm kadın çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. #8MartDünyaKadınlarGünü" sözleri eşliğinde paylaşılan videoda, şirkette çalışan kadın oranının yüzde 46 olduğu bilgisine de yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ