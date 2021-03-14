THY, yayınladığı mesajla 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Türk Hava Yolları (THY), 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle videolu mesaj yayınladı.

THY'nin sosyal medya hesabından "İyi ki varsınız" sloganıyla yayınlanan paylaşımda, şirketin çeşitli birimlerinde görev yapan çalışanların ifadeleri yer alıyor.

Mesajda, "Gece gündüz demeden, büyük bir özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutluyoruz. İyi ki varsınız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı