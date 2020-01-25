THY, yarın Elazığ ve Malatya'ya ek sefer yapacak
Haberler » Güncel » THY, yarın Elazığ ve Malatya'ya ek sefer yapacak - Haber

THY, yarın Elazığ ve Malatya'ya ek sefer yapacak

Türk Hava Yolları (THY), deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'ya ek seferler planlandığını bildirdi.

25.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:20
THY, yarın Elazığ ve Malatya'ya ek sefer yapacak

(THY), nedeniyle ve 'ya ek seferler planlandığını bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle söz konusu iki şehir için ek seferlerin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yarın, Elazığ ve Malatya için talebe bağlı olarak Ankara, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarından ilave seferler planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler