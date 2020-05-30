THY ve Pegasus'un İlk Uçuş Tarihi Açıklandı Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Hava Yolları, uçuşlarını askıya almıştı. THY ve Pegasus Hava Yolları'nın seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından yapacakları ilk uçuş tarihi

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Hava Yolları, uçuşlarını askıya almıştı. THY ve Pegasus Hava Yolları'nın seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından yapacakları ilk uçuş tarihi açıklandı.

THY ve Pegasus'un İlk Uçuş Tarihi Ne Zaman?

THY, ilk uçuşunu 1 Haziran tarihinde saat 10.00'da İstanbul'dan Ankara'ya yapacak. Pegasus Hava Yolları ise ilk uçuşunu 1 Haziran tarihinde saat 10.15'te İstanbul Sabiha Gökçen-İzmir seferi ile yapacak. Pegasus Hava Yolları, ilk aşamada Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün belirlediği destinasyonlar ile İstanbul Sabiha Gökçen'den karşılıklı olarak İzmir, Antalya ve Trabzon'a seferler gerçekleştirecek.

Koronavirüs kapsamında alınan önlemler dolayısı ile durdurdukları uçuşları tekrar başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu:

Koronavirüs kapsamında alınan önlemler çerçevesinde durdurduğumuz uçuşlarımıza tekrar başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bize aylar değil yıllar gibi gelen bu belirsizlik döneminde duran sadece uçuşlarımızdı, bizler değil. Biz yeni uçaklarımızı teslim almaya devam ettik, süreçlerimizi geliştirdik ve yeni döneme hazırlandık. Misafirlerimizle yeniden buluşacağımız günler için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürdük. ve ne mutlu bize ki kısıtlamalar sonrası ilk uçuşumuzu 1 Haziran günü gerçekleştiriyoruz. İlk aşamada uçuşlarımıza iç hatlarda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün belirlediği destinasyonlardan İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir, Antalya ve Trabzon'la başlıyoruz. Kademeli olarak diğer illerimize ve ardından yurt dışı destinasyonlara seferlerimiz de başlayacak.