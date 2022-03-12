THY VE Anadolujet'ten sefer iptalleri

İSTANBUL (DHA) - TÜRK Hava Yolları(THY), İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan yarın planlanan kalkışlı ve varışlı toplam 163 seferini iptal etti. AnadoluJet ise Sabiha Gökçen'den yarınki 29 seferini iptal etti.

THY'den yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereği yarın (13 Mart) İstanbul Havalimanı'ndan kalkışlı ve varışlı 163 seferin iptal edildiği duyuruldu. Yine AnadoluJet'in yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan planlanan 29 sefer de iptal edildi. İlerleyen saatlerde iptallerin artabileceği öğrenildi. Seferi iptal olan yolcuların uçuş saatine kadar THY ve AnadoluJet'in resmi internet sitesi, mobil uygulaması üzerinden değişiklik ve iade işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayabilecekleri belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel