THY VE Anadolujet'ten sefer iptalleri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

THY VE Anadolujet'ten sefer iptalleri

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

TÜRK Hava Yolları(THY), İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan yarın planlanan kalkışlı ve varışlı toplam 163 seferini iptal etti.

İSTANBUL (DHA) - TÜRK Hava Yolları(THY), İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan yarın planlanan kalkışlı ve varışlı toplam 163 seferini iptal etti. AnadoluJet ise Sabiha Gökçen'den yarınki 29 seferini iptal etti.

THY'den yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereği yarın (13 Mart) İstanbul Havalimanı'ndan kalkışlı ve varışlı 163 seferin iptal edildiği duyuruldu. Yine AnadoluJet'in yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan planlanan 29 sefer de iptal edildi. İlerleyen saatlerde iptallerin artabileceği öğrenildi. Seferi iptal olan yolcuların uçuş saatine kadar THY ve AnadoluJet'in resmi internet sitesi, mobil uygulaması üzerinden değişiklik ve iade işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayabilecekleri belirtildi.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları, İstanbul, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title