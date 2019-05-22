THY Ürdün'de İftar Verdi

Türk Hava Yolları (THY) Ürdün'ün başkenti Amman'daki acente temsilcilerini iftar programında buluşturdu.

Amman'da bir otelde düzenlenen iftar programına Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, THY Ortadoğu Bölgesi Satış Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Durmaz ve THY Amman Müdürü Mazen ed-Disi ile Amman'daki acente temsilcileri katıldı.

Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun konser verdiği, resim ve bilgi yarışmalarının düzenlendiği programda katılımcılara, THY'nin faaliyetleriyle ilgili bir video ve İstanbul Havalimanının tanıtım videosu izletildi.

Kaynak: AA