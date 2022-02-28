THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuş durdurma kararını 15 Mart'a kadar uzattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuş durdurma kararını 15 Mart'a kadar uzattı

AA, Kenan Irtak - Güncel
 - Güncelleme:
THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuş durdurma kararını 15 Mart'a kadar uzattı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna ve Moldova için alınan seferleri durdurma kararını 15 Mart'a kadar uzattı.

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna ve Moldova için alınan seferleri durdurma kararını 15 Mart'a kadar uzattı.

Alınan bilgeye göre, yayımlanan notam üzerine THY, 24 Şubat'ta durdurduğu Ukrayna ve Moldova seferlerini 15 Mart saat 23.59'a kadar yapmama kararı aldı.

THY, Rusya'nın Soçi ve Rostov kentleri ile Belarus'un başkenti Minks'e sefer iptallerini de 2 Mart'a kadar uzattı.

AA / Kenan Irtak - Güncel

Türk Hava Yolları, Moldova, Ukrayna, Mart, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title