THY, UKRAYNA VE MOLDOVA UÇUŞLARINI 15 MART'A KADAR İPTAL ETTİ - Haberler

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THY, UKRAYNA VE MOLDOVA UÇUŞLARINI 15 MART'A KADAR İPTAL ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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THY, UKRAYNA VE MOLDOVA UÇUŞLARINI 15 MART'A KADAR İPTAL ETTİ

UKRAYNA hava sahasının kapatılmasının ardından 24 Şubat'ta Ukrayna ve Moldova'ya seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları (THY) bu süreyi 15 Mart'a kadar uzattığını açıkladı.

UKRAYNA hava sahasının kapatılmasının ardından 24 Şubat'ta Ukrayna ve Moldova'ya seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları (THY) bu süreyi 15 Mart'a kadar uzattığını açıkladı. Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan açıklamada, Ukrayna ve Moldova uçuşlarının 15 Mart saat 23.59'a kadar iptal edildiğini 24 Şubat-21 Mart 2022 tarihleri arasında Ukrayna varışlı veya çıkışlı uçuşu bulunan yolcuların bilet değişiklik ve iade haklarının tanımlandığını duyuruldu. Havayolu şirketi bu iki ülke dışında Soçi (Rusya), Rostov (Rusya) ve Minsk (Belarus) uçuşlarını da 2 Mart'a kadar iptal ettiğini duyurdu.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Türk Hava Yolları, Ukrayna, Moldova, Rusya, Güncel, Haberler

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