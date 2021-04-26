THY, Ukrayna'dan Dalaman'a direkt uçuş başlatacak
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THY, Ukrayna'dan Dalaman'a direkt uçuş başlatacak

THY, Ukrayna'dan Dalaman'a direkt uçuş başlatacak
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Türk Hava Yolları (THY), AnadoluJet ile Ukrayna'nın Kiev ve Odessa şehirlerinden Dalaman'a direkt uçuş gerçekleştirecek.

Türk Hava Yolları (THY), AnadoluJet ile Ukrayna'nın Kiev ve Odessa şehirlerinden Dalaman'a direkt uçuş gerçekleştirecek.

THY Herson Müdürü Ahmet Tursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THY'nin Odessa ile Dalaman arasında doğrudan tarifeli seferlere başlamak için tüm hazırlıkları yaptığını belirtti.

Odessa-Dalaman seferlerine 2 Mayıs'ta başlayacaklarını bildiren Tursun, seferlerin haftada 2 kez olacağını aktardı.

THY'den yapılan açıklamada da haftada 4 sefer olmak üzere 29 Nisan'dan itibaren Kiev ile Dalaman arasında uçuşların başlayacağı belirtildi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, 22 Nisan'da yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Türkiye arasında turizm alanında iş birliğini güçlendirmek için hava ve deniz yollarında seçeneklerin artırılması gerektiğini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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