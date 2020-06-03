THY uçuşlarında iki yeni sağlık tedbiri hayata geçti
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THY uçuşlarında iki yeni sağlık tedbiri hayata geçti

THY uçuşlarında iki yeni sağlık tedbiri hayata geçti THY'nin hijyen ekipleri uçuşlarda hijyen seti dağıtacak Türk Hava Yolları(THY), korona virüsle mücadele doğrultusunda alınan güvenli seyahat standartları kapsamında yolculara içerisinde maske, dezenfektan ve antiseptik mendil bulunan hijyen...

03.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:26

THY uçuşlarında iki yeni sağlık tedbiri hayata geçti

THY'nin hijyen ekipleri uçuşlarda hijyen seti dağıtacak

İSTANBUL - Türk Hava Yolları(THY), korona virüsle mücadele doğrultusunda alınan güvenli seyahat standartları kapsamında yolculara içerisinde maske, dezenfektan ve antiseptik mendil bulunan hijyen seti vermeye başladı.

İki aylık aranın ardından 1 Haziran'da yurtiçi uçuşlarına başlayan ve yurt dışı uçuşları içinse gün sayan Türk Hava Yolları, yolcuların seyahat sağlığını korumak amacıyla iki yeni uygulamayı hayata geçirdi. Bayrak taşıyıcı hava yolu, bilimsel veriler ışığında hazırladığı 'güvenli seyahat standartları' kapsamında uçuşlarında tüm misafirlerine "Hijyen Seti" vermeye başladı. Uçulan mesafeye göre içerisinde maske, dezenfektan ile antiseptik mendil bulunacak hijyen setlerinin sunumu ve uçuş boyunca gerekli tedbirlerin doğru uygulanması noktasında ise 'Hijyen Uzmanı' kabin memurları görev alıyor.

Tüm tedbirler hijyen uzmanının kontrolünde

Yeni dönemde gökyüzünde alınacak tedbirler hijyen uzmanı kabin memurlarının sorumluluğunda olacak. Uçak içerisinde sağlık denetçisi gibi çalışan Hijyen Uzmanı, tek görevi olarak yolcuların sağlıklı seyahati için uçak içi tüm hijyen ve sosyal mesafe tedbirlerinin doğru uygulanmasına odaklanıyor. Uçak içi hareketliliğin azaltılması, yolcular ve kabin ekipleri tarafından sosyal mesafe kurallarına uyulmasından da sorumlu olan hijyen uzmanı, yolcuların uçuş boyunca maske kullanımını da takip ederek aynı sıradaki yolcuların ikram tüketimi sırasında aynı anda maskelerini çıkarmamasını sağlıyor. Tuvalet kullanımı sırası oluşmaması adına yolculara yönlendirmelerde bulunan hijyen uzmanı, tuvaletleri dezenfekte de ediyor. Ayrıca, tuvaletlerin temizlik ve emniyet kontrolü tüm kabin ekipleri tarafından da yapılmaya devam ediyor.

"Yolcularımıza kendilerini daha rahat ve huzurlu hissettireceğine inanıyoruz"

Hayata geçirilen yeni tedbirlere ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Yolcularımızın seyahatlerini sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmesi için tüm temas noktalarında yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Türk Hava Yolları olarak süreç boyunca temasta bulunduğumuz bilim insanlarının yönlendirmelerine göre genişlettiğimiz güvenli seyahat standartlarımız ile yolcularımıza önemli hizmetler sunuyoruz. Bu standartlar arasında bulunan önemli yeniliklerden bazıları, uçuşlarımızda görev alan 'Hijyen Uzmanı' kabin ekiplerimiz ve bu ekiplerimizin yolcularımıza servis ettiği 'Hijyen Setleri'. Yalnızca kabin içerisindeki hijyen ile yolcularımız arasındaki sosyal mesafeye uyulmasından sorumlu olan hijyen uzmanlarımızın, yolcularımıza kendilerini daha rahat ve huzurlu hissettireceğine inanıyoruz" dedi.

Her uçuş öncesi uçaklarda ultra hijyen sağlanıyor

Türk Hava Yolları uçakları her uçuş öncesi derinlemesine temizlik yöntemleri ile dezenfekte ediliyor. Etkisi bilimsel olarak kanatlanmış, insan sağlığına zararsız kimyasal maddeler ile gerçekleştirilen işlemlerde yolcuların temas ettiği tüm noktalar temizlenerek kabin içerisinde detaylı hijyen sağlanıyor. Koltuklar, pencereler, ekranlar ve lavabolar gibi farklı yüzeyler için özel donanım ve kimyasallar kullanılıyor.

THY uçuşlarında iki yeni sağlık tedbiri hayata geçti

Kaynak: İHA

Manşet

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