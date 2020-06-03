THY UÇAKLARINDA HİJYEN EKİBİ İŞ BAŞINDA
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THY UÇAKLARINDA HİJYEN EKİBİ İŞ BAŞINDA

Seyahat kısıtlamasının ardından iç hat uçuşlarına başlayan Türk Hava Yolları'da (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında uçuşlarda hijyen uzmanları görev yapmaya başladı.

03.06.2020 13:28 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:36

Seyahat kısıtlamasının ardından iç hat uçuşlarına başlayan Türk Hava Yolları'da (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında uçuşlarda hijyen uzmanları görev yapmaya başladı. THY, ayrıca uçuşlarda yolculara maske ve antiseptik mendil bulunun hijyen kiti de dağıtıyor.

İki aylık aranın ardından yurtiçi uçuşlarına başlayan ve önümüzdeki günlerde yurtdışı uçuşları başlayacak olan Türk Hava Yolları, koronavirüs önlemleri kapsamında seyahatte sağlığın koruması amacıyla iki yeni uygulamayı hayata geçirdi. THY, bilimsel veriler ışığında hazırladığı 'güvenli seyahat standartları' kapsamında uçuşlarında tüm misafirlerine 'hijyen seti' dağıtmaya başladı. Uçulan mesafeye göre içerisinde maske, dezenfektan ve antiseptik mendil bulunan hijyen setlerinin sunumu ile uçuş boyunca gerekli tedbirlerin doğru uygulanması noktasında ise hijyen uzmanı kabin memurları görev alıyor.

UÇAKLARDAKİ HİJYENİ DENETLEYECEKLER

Yeni dönemde alınan tedbirler kapsamında görev yapmaya başlayan hijyen uzmanları, uçakların tuvaletlerini ve yolcuların dokunduğu yerleri sürekli dezenfekte edecek. Uzmanlar uçuş sırasında tüm önlemleri alarak seyahat sağlığı için gerekliliklerin yerine getirildiğinden emin olacaklar. Uçak içerisinde sağlık denetçisi gibi çalışan hijyen uzmanları, yolcuların sağlıklı seyahati için uçak içi tüm hijyen ve sosyal mesafe tedbirlerinin doğru uygulanmasını sağlayacak. Uzmanlar yolcuların uçuş boyunca maske kullanımını da takip ederek, aynı sıradaki yolcuların ikram tüketimi sırasında aynı anda maskelerini çıkarmamasını sağlayacak. Tuvalet kullanımı sırası oluşmaması adına yolculara yönlendirmelerde bulunan hijyen uzmanları, tuvaletleri de dezenfekte edecek. Tuvaletlerin temizlik ve emniyet kontrolü, ayrıca tüm kabin ekipleri tarafından da yapılmaya devam ediyor.

UÇAKLAR UÇUŞTAN SONRA DEZENFEKTE EDİLİYOR

Yolcuların sağlığı için alınan yeni önlemleri açıklayan THY, uçuştan gelen uçakların dezenfekte edilmesinde titizlik gösteriyor. İnsan sağlığına zararsız kimyasal maddeler ile gerçekleştirilen işlemlerde yolcuların temas ettiği tüm noktalar temizlenerek, kabin içerisinde hijyen sağlanıyor. Koltuklar, pencereler, ekranlar ve lavabolar gibi farklı yüzeyler için özel donanım ve kimyasallar kullanılıyor.

THY UÇAKLARINDA HİJYEN EKİBİ İŞ BAŞINDA

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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