THY uçağındaki tarihi formaya 500 bin kişi adını yazdırdı

Türk Hava Yollarının (THY), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği "TarihiForma" çalışması kapsamında, A Milli Futbol Takımı'nı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerindeki formaya 500 bin kişi adını yazdırdı.

Türk Hava Yollarının (THY), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği "TarihiForma" çalışması kapsamında, A Milli Futbol Takımı'nı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerindeki formaya 500 bin kişi adını yazdırdı.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "500 bin kişi şimdiden #TarihiForma'da tek yürek oldu. Milli Takım uçağına adını yazmak için http://tarihiforma.com'a gel, birlikte ay yıldızlı bayrağımızı göklere çıkaralım." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, http://tarihiforma.com linki üzerinden yapılan başvuruda son katılım tarihinin 23 Mayıs 2021 olduğu hatırlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ