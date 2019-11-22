Thy uçağı odessa'da pistten çıktı; yolcular tahliye edildi
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Thy uçağı odessa'da pistten çıktı; yolcular tahliye edildi

THY Uçağı Odessa'da pistten çıktı; yolcular tahliye edildiUkrayna, (DHA)-TÜRK Hava Yolları(THY) uçağı Ukrayna'nın Odessa Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.

22.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:31
Thy uçağı odessa'da pistten çıktı; yolcular tahliye edildi

THY Uçağı Odessa'da pistten çıktı; yolcular tahliye edildi

, ()-TÜRK Hava Yolları(THY) uçağı Ukrayna'nın Odessa Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Uçakta bulunan 134 yolcu ile uçuş ekibi tahliye edildi.

Türk Havayolları'ndan yapılan açıklamada, TK 467 sefer sayılı İstanbul - Odessa seferini icra eden, TC-JGZ kuyruk tescilli uçağımız Odessa Uluslararası Havalimanı'na inişi sonrasında pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 134 yolcumuz ve uçuş ekibimiz hiçbir yaralanma olmadan uçaktan tahliye edilmiştir denildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Thy uçağı odessa'da pistten çıktı; yolcular tahliye edildi
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