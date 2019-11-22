THY Uçağı Odessa'da pistten çıktı; yolcular tahliye edildi
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THY Uçağı Odessa'da pistten çıktı; yolcular tahliye edildi

TÜRK Hava Yolları(THY) uçağı Ukrayna'nın Odessa Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.

22.11.2019 10:21 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:21
THY Uçağı Odessa'da pistten çıktı; yolcular tahliye edildi
TÜRK Hava Yolları(THY) uçağı 'nın Odessa Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Uçakta bulunan 134 yolcu ile uçuş ekibi tahliye edildi.    

Türk Havayolları'ndan yapılan açıklamada, "TK 467 sefer sayılı İstanbul - Odessa seferini icra eden, TC-JGZ kuyruk tescilli uçağımız Odessa Uluslararası Havalimanı'na inişi sonrasında pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 134 yolcumuz ve uçuş ekibimiz hiçbir yaralanma olmadan uçaktan tahliye edilmiştir" denildi.

 Görüntü Dökümü------------------------------------Pistten çıkan uçağın görüntüsü

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- Ukrayna
Kaynak: DHA
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