THY Uçağı Odessa'da pistten çıktı; yolcular tahliye edildi

22.11.2019 10:21 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:21

TÜRK Hava Yolları(THY) uçağı Ukrayna 'nın Odessa Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Uçakta bulunan 134 yolcu ile uçuş ekibi tahliye edildi.

Türk Havayolları'ndan yapılan açıklamada, "TK 467 sefer sayılı İstanbul - Odessa seferini icra eden, TC-JGZ kuyruk tescilli uçağımız Odessa Uluslararası Havalimanı'na inişi sonrasında pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 134 yolcumuz ve uçuş ekibimiz hiçbir yaralanma olmadan uçaktan tahliye edilmiştir" denildi.

Görüntü Dökümü------------------------------------Pistten çıkan uçağın görüntüsü

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Kaynak: DHA

- Ukrayna