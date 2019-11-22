THY UÇAĞI ODESSA'DA PİSTTEN ÇIKTI; YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
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THY UÇAĞI ODESSA'DA PİSTTEN ÇIKTI; YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

İSTANBUL DHATürk Hava Yolları(THY) uçağı Ukrayna'nın Odessa Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.

22.11.2019 00:04 | Son Güncelleme: 22.11.2019 00:04
THY UÇAĞI ODESSA'DA PİSTTEN ÇIKTI; YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

DHA

Türk Hava Yolları(THY) uçağı 'nın Odessa Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Uçakta bulunan 134 yolcu ile uçuş ekibi tahliye edildi.    Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, "TK 467 sefer sayılı İstanbul - Odessa seferini icra eden, TC-JGZ kuyruk tescilli uçağımız Odessa Uluslararası Havalimanı'na inişi sonrasında pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 134 yolcumuz ve uçuş ekibimiz hiçbir yaralanma olmadan uçaktan tahliye edilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA
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