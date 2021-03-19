THY uçağı kalp krizi geçiren bebek nedeniyle Ankara'ya zorunlu iniş yaptı
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THY uçağı kalp krizi geçiren bebek nedeniyle Ankara'ya zorunlu iniş yaptı

19.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:05
THY uçağı kalp krizi geçiren bebek nedeniyle Ankara'ya zorunlu iniş yaptı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Bişkek-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağı, kalp krizi geçiren bebeğe müdahale edilmesi için Ankara'ya zorunlu iniş yaptı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Bişkek-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağı, kalp krizi geçiren bebeğe müdahale edilmesi için Ankara'ya zorunlu iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, THY'nin Bişkek-İstanbul seferini yapan "TK-347" sefer sayılı uçağında bir bebek kalp krizi geçirdi. Bebeğe ilk müdahale kabin görevlileri ve uçakta bulunan yolcular tarafından yapıldı.

Türkiye hava sahası üzerinde olan uçağın kaptan pilotu, Ankara Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol kulesiyle irtibata geçerek, acil iniş için izin istedi.

İzin verilmesi üzerine uçak, Esenboğa Havalimanı'na saat 13.15'te iniş yaptı. İnişin ardından kalp krizi geçiren bebek, uçak altına çağırılan sağlık ekibine teslim edildi. Hastaneye sevk edilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

THY uçağı, İstanbul seferini tamamlamak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

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