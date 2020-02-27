THY uçağı indikten sonra ön dikmesinin çıkması nedeniyle pist ortasında kaldı

27.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:00

Frankfurt-İstanbul seferini yapan THY yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra ön dikmesinin çıkması sebebiyle pistin ortasında kaldı.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter paylaşımında, TK1598 sefer sayılı Frankfurt-İstanbul seferini yapan THY yolcu uçağının saat 12.25'te İstanbul Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra ön dikmesinin çıkması nedeniyle pist ortasında kaldığını bildirdi.



İlk bilgilere göre mürettebattan 7 kişi ile 139 yolcuda yaralanan olmadığını ve can kaybı yaşanmadığını belirten Yerlikaya, "Frankfurt-İstanbul seferini yapan uçağımızdan bütün yolcularımız güvenle tahliye edildi. İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar, kesintisiz devam etmektedir. Tüm yolcu ve mürettebatımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA