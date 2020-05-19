THY uçağı 19 Mayıs özel uçuşu için İstanbul'dan havalandı (2) UÇAK SAMSUN'A İNDİ19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk Hava Yolları'nın 'TK 1919' sefer sayılı özel uçuşuyla İstanbul'dan havalanan uçak, Samsun'a ulaştı.

UÇAK SAMSUN'A İNDİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk Hava Yolları'nın 'TK 1919' sefer sayılı özel uçuşuyla İstanbul'dan havalanan uçak, Samsun'a ulaştı. Samsun Çarşamba Havalimanı üzerinde tur attıktan sonra kent merkezindeki Bandırma Vapuru'nun üzerinden geçen uçak, havalimanına iniş yaptı. Uçak havalimanında su takı ve apron yer ekibinde görevli personel tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.

Kaptan pilot Selin Sevimli ve ikinci kaptan Doğukan Demir, uçaktan inerek kendilerini karşılayan Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile görüştü. Birlikte hatıra fotoğrafı çekinildi.

Etkinlikte konuşan Vali Kaymak, "Türk Hava Yolları 19 Mayıs coşkusuna katkı olarak online bir sefer düzenledi. Bu seferde aldığımız son rakamlara göre 8 milyonu aşkın insan Samsun'a geldi. Biz Türk Hava Yolları'na çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA