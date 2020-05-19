THY uçağı 19 Mayıs özel uçuşu için İstanbul'dan havalandı
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THY uçağı 19 Mayıs özel uçuşu için İstanbul'dan havalandı

TÜRK Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" dolayısıyla İstanbul'dan Samsun'a planlanan "TK1919" sefer sayılı özel uçuşu gerçekleştirdi.

THY uçağı 19 Mayıs özel uçuşu için İstanbul'dan havalandı
19.05.2020 13:36 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:36
TÜRK Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" dolayısıyla İstanbul'dan Samsun'a planlanan "TK1919" sefer sayılı özel uçuşu gerçekleştirdi. Bu tarihi sefer için 9 milyon kişinin hatıra bilet aldığı açıklandı.

Yolcusu olmayan tarihi Samsun seferi öncesinde Türk Hava Yolları'na (THY) ait Boeing 737-900 ER tipi 'Of' isimli uçak sefer öncesi son hazırlıklarını tamamladı. Uçuş öncesi uçağın içi, kanat ve gövdesi temizlenerek sefere hazır hale getirildi. Samsun uçağının kaptan pilot koltuğunda bulunan şirketin en genç kadın kaptan pilotu Selin Sevimli ve ikinci kaptan Doğukan Demir son hazırlıklarını tamamladı.  THY'nin tarihi seferi gerçekleştirecek uçağı saat 12.20'de İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Uçağın Samsun'da Tütün İskelesi ve Bandırma Vapuru üstünde alçak uçuş yapacağı öğrenildi. Bu arada tarihi yolculuğuna evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler için "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden oluşturan ve şimdiye kadar 9 milyonu aşkın kişinin kayıt yaptırdığı hatıra biletleri yoğun ilgi gördü.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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