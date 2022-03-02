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THY Türk vatandaşları için tahliye seferlerine başladı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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THY Türk vatandaşları için tahliye seferlerine başladı

UKRAYNA hava sahasının kapalı olması nedeniyle kara yoluyla Romanya'nın başkenti Bükreş'e ulaştırılan Türk vatandaşları tahliye seferleri ile Türkiye'ye getiriliyor.

UKRAYNA hava sahasının kapalı olması nedeniyle kara yoluyla Romanya'nın başkenti Bükreş'e ulaştırılan Türk vatandaşları tahliye seferleri ile Türkiye'ye getiriliyor. Bükreş Otopeni Havalimanı'ndan nakledilen Türk vatandaşları Türk Hava Yolları'nın tahliye uçakları ile İstanbul Havalimanı'na getirilecekler.  TK-3271 sefer sayılı ilk tahliye uçağı saat 16.00'da İstanbul'da olması beklenirken, havayolu şirketinin Bükreş Otopeni Havalimanı'ndan bugün ve yarın toplam 12 tahliye seferi yapması planlanıyor.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Türk Hava Yolları, Türkiye, Romanya, Türk, Güncel, Haberler

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