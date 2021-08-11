Türk Hava Yolları temmuz ayında 5,5 milyon yolcu taşıdı
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Türk Hava Yolları temmuz ayında 5,5 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları temmuz ayında 5,5 milyon yolcu taşıdı
Anadolu Ajansı / Kenan Irtak - Haberler | Güncel

Türk Hava Yolları (THY), uçuşlarına kademeli artış ile devam ettiği 2021 yılının temmuz ayında 5,5 milyon yolcu taşıdı ve yüzde 71,2 doluluk oranına ulaştı.

Türk Hava Yolları (THY), uçuşlarına kademeli artış ile devam ettiği 2021 yılının temmuz ayında 5,5 milyon yolcu taşıdı ve yüzde 71,2 doluluk oranına ulaştı.

Temmuz ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıklayan THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 69, iç hat doluluk oranı ise yüzde 83,1 olarak gerçekleşti. Bu yılın temmuz ayında 5,5 milyon yolcunun taşındığı THY'de, yüzde 71 doluluk oranına ulaşıldı.

Temmuz ayında taşınan kargo ve posta hacmi 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 20,5 arttı ve 162 bin 208 tona ulaştı.

Ocak-temmuz döneminde taşınan yolcu sayısı yaklaşık 20,1 milyon, yolcu doluluk oranı yüzde 64,4 oldu. Bu dönemde yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 62,5 olarak gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu ise 76,1'e ulaştı.

Ocak-temmuz döneminde toplam taşınan kargo ve posta 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 26 artarak yaklaşık 1 milyon 73 bin 632 bin ton oldu. ?????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

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