THY, Tel-Aviv seferlerini güvenlik nedeniyle iptal etti

İSRAİL'in Gazze'ye yaptığı saldırılar devam ederken, Türk Hava Yolları (THY) güvenlik sorunu nedeniyle Tel Aviv'e bugün yapacağı tarifeli seferini iptal etti.

İSRAİL'in Gazze'ye yaptığı saldırılar devam ederken, Türk Hava Yolları (THY) güvenlik sorunu nedeniyle Tel Aviv'e bugün yapacağı tarifeli seferini iptal etti.

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar nedeniyle birçok havayolu şirketi güvenlik nedeniyle seferlerini gerçekleştirmiyor. Edinilen bilgiye göre, THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan sabah saatlerinde gerçekleşmesi planlanan Tel Aviv seferi güvenlik nedeniyle iptal etti. İptallerin Cumartesi ve Pazar günü yapılması planlanan seferlerde de yaşanılacağı öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı