THY, teknoloji şirketi kuruyor
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THY, teknoloji şirketi kuruyor

Türk Hava Yolları (THY), yüzde 100 iştiraki olacak yeni bir teknoloji şirketinin kurulmasına karar verdiğini duyurdu.

THY, teknoloji şirketi kuruyor
04.09.2020 16:25 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:28

Türk Hava Yolları (THY), yüzde 100 iştiraki olacak yeni bir teknoloji şirketinin kurulmasına karar verdiğini duyurdu.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamasında, "Yönetim Kurulumuzca Ortaklığımızın mevcut bilgi teknolojileri uygulamalarının gelir getiren bir iş kolu olarak konumlandırılması ve var olan bilgi teknolojileri insan kaynağının daha etkin değerlendirilerek Türk havacılık ekosistemine daha fazla katkı sunulması amacıyla yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olan yeni bir teknoloji şirketinin kurulmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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