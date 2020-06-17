THY Teknik, üs bakım hangarlarının yangın sistemini test etti Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. bittiğinde bölgesinin en büyük bakım, onarım ve revizyon komplekslerinden olacak olan İstanbul Havalimanı'ndaki üs bakım hangarlarının yangın sistemini test etti.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. bittiğinde bölgesinin en büyük bakım, onarım ve revizyon komplekslerinden olacak olan İstanbul Havalimanı'ndaki üs bakım hangarlarının yangın sistemini test etti.

Kurulduğu günden bu yana tüm uçak bakım onarım revizyon ve modifikasyon hizmetlerini tek noktadan sunan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., İstanbul Havalimanı'nda yapımı devam eden üs bakım hangarlarını da yüksek standartlara sahip son teknoloji güvenlik sistemleri ile donatıyor. Bölgesinin en büyük bakım onarım şirketi olan hava yolu şirketi, İstanbul Havalimanı'ndaki ana bakım hangarlarının yeni yangın söndürme sistemini test etti. Hangarlarda gerçekleştirilen test aşamalarını, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman ve Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay da yakından takip etti.

"Anlık müdahale yangın en kısa zamanda kontrol altına alınabiliyor"

İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin bakım hangarlarının en temel ve belirgin özelliği ise sahip olduğu üstün güvenlik sistemleri. Hangar içerisinde; 5 adet 3500 gpm yangın pompası, bin 938 metreküp yangın suyu sarnıç kapasitesi, toplam 89 adet köpük jeneratörü bulunuyor. Bu kapsamda herhangi bir acil durum sırasında; sensörler aracılığıyla devreye giren köpüklü baskın sprinkler sistemi sayesinde, anlık müdahale, çalışan sağlığını korumak için temassız söndürme sağlanarak, yangın en kısa zamanda kontrol altına alınabiliyor.

Tamamı bittiğinde bölgenin en büyük bakım merkezi olacak

Türk Hava Yolları'nın ve aynı zamanda havacılığın yeni merkezi konumunda olan İstanbul Havalimanı'nda uçuşların başlamasıyla ulusal ve uluslararası müşterilerine hat bakım hangarlarında hizmetlerini sunan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin yapımı kesintisiz devam eden uçak üs bakım hangarları, tamamı bittiğinde bölgesinin en büyük MRO (bakım, onarım ve revizyon) kompleksi olacak.

"Havada olduğu gibi karada da her koşul için hazırlıklıyız"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün ise, "Havada olduğu gibi karada da her koşul için hazırlıklıyız. Dünyanın önde gelen uçak bakım şirketlerinden olan THY Teknik A.Ş., İstanbul Havalimanı bakım hangarlarındaki yangın söndürme sistemlerini test ederek güvenilirliğini bir kez daha kanıtladı" değerlendirmesinde bulundu.

İki kıtada toplam 600 bin metrekare kapalı alanda hizmet

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. 100'den fazla hava yoluna Türkiye'de 23, dünyada ise 44 istasyonda yılın 365 günü, 7 gün 24 saat IATA standartlarında hat bakım desteği sağlıyor. Dünyanın en büyük MRO merkezleri arasında yer alan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., sahip olduğu uluslararası bakım sertifikaları (EASA, FAA), iki kıtada bulunan yaklaşık 600 bin metrekare kapalı alan içerisinde 9 hangar, son teknoloji ekipmanlar ve 7 bin 500'ün üzerinde alanında uzman teknik çalışanlarıyla, tüm uçakların A, B, C ve D bakımlarını gerçekleştirerek Türkiye'nin küresel havacılıktaki önemine ve güvenliğine katkı sağlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA