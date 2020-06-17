THY, TEKNİK HANGARLARINDAKİ YANGIN SİSTEMİNİ TEST ETTİ
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THY, TEKNİK HANGARLARINDAKİ YANGIN SİSTEMİNİ TEST ETTİ

KURULDUĞU günden bu yana hem kendi uçaklarına hem de müşterilerine uçak bakım onarım hizmetleri sunan Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş.'nin İstanbul Havalimanı'nda yapımı devam eden üs bakım hangarlarının yangın söndürme sistemleri test edildi.

17.06.2020 11:26 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:36

KURULDUĞU günden bu yana hem kendi uçaklarına hem de müşterilerine uçak bakım onarım hizmetleri sunan Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş.'nin İstanbul Havalimanı'nda yapımı devam eden üs bakım hangarlarının yangın söndürme sistemleri test edildi.

İstanbul Havalimanı'nda bulunan hangarlarda gerçekleştirilen test aşamalarını, THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman ve Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay da yakından takip etti. Üstün güvenlik sistemlerinin yer aldığı Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.?nin bakım hangarlarının içerisinde 5 adet 3500 gpm yangın pompası, 1938 metreküp yangın suyu sarnıç kapasitesi, toplam 89 adet köpük jeneratörü bulunuyor. Bu kapsamda herhangi bir acil durum sırasında sensörler aracılığıyla devreye giren köpüklü baskın sprinkler sistemi sayesinde, anlık müdahale, çalışan sağlığını korumak için temassız söndürme sağlanarak, yangın en kısa zamanda kontrol altına alınabiliyor. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.?nin yapımı kesintisiz devam eden uçak üs bakım hangarlarının tamamlandığında bölgesinin en büyük bakım, onarım ve revizyon (MRO) kompleksi olacağı belirtildi.

TOPLAMDA 9 HANGARLA UÇAKLARA BAKIM GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. 100'den fazla havayoluna Türkiye'de 23, dünyada ise 44 istasyonda yılın 365 günü, 7 gün 24 saat IATA standartlarında hat bakım desteği sağlıyor. Dünyanın en büyük MRO merkezleri arasında yer alan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., sahip olduğu uluslararası bakım sertifikaları (EASA, FAA), İstanbul'da Asya ve Avrupa kıtasında yaklaşık 600 bin m2 kapalı alan içerisinde toplam 9 hangar bulunuyor. Hangarların, son teknoloji ekipmanlar ve 7 bin 500'ün üzerinde alanında uzman teknik çalışanlarıyla, tüm uçakların A, B, C ve D bakımlarını gerçekleştirerek Türkiye'nin küresel havacılıktaki önemine ve güvenliğine katkı sağladığı belirtildi.

HER KOŞUL İÇİN HAZIRIZ

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Havada olduğumuz gibi karada da her koşul için hazırlıklıyız. Dünyanın önde gelen uçak bakım şirketlerinden olan THY Teknik A.Ş İstanbul Havalimanı bakım hangarlarındaki yangın söndürme sistemlerini test ederek güvenilirliği bir kez daha kanıtlandı dedi.

THY, TEKNİK HANGARLARINDAKİ YANGIN SİSTEMİNİ TEST ETTİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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