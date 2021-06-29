THY Teknik AŞ'ye üs bakım yetkisi

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, İstanbul Havalimanı'ndaki "C/D" hangarları için üs bakım yetkisi aldı.

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, İstanbul Havalimanı'ndaki "C/D" hangarları için üs bakım yetkisi aldı.

THY Basın müşavirliğinden yapılan açıklamada, yetki sonrası ağır bakım hizmeti verilmeye başlanan 3 Airbus tipi uçaktan ilkinin bakım çıkışının yapıldığı belirtilerek, 60 bin metrekare kapalı alana sahip olan "C/D" hangarlarının 3 geniş ve 6 dar gövde uçağa aynı anda hizmeti verilebildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut, "Kısa bir süre önce hizmete açılan ve sivil havacılığımız için bir dönüm noktası olan C/D Hangarlarımızda ilk uçak üs bakımını tamamlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. İstanbul Havalimanı'nda bulunan tesislerimizin tüm fazları tamamlandığında, bu yerleşkede sahip olacağımız toplamda 11 hangarda 26 dar ve 19 geniş gövde uçağa aynı anda bakım-onarım hizmeti verebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ