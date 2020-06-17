THY Teknik AŞ üs bakım hangarlarının yangın sistemini test etti
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THY Teknik AŞ üs bakım hangarlarının yangın sistemini test etti

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, İstanbul Havalimanı'nda yapımı devam eden üs bakım hangarlarının yeni yangın söndürme sistemini test etti.

THY Teknik AŞ üs bakım hangarlarının yangın sistemini test etti
17.06.2020 10:53 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:02

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, İstanbul Havalimanı'nda yapımı devam eden üs bakım hangarlarının yeni yangın söndürme sistemini test etti.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, bölgesinin en büyük bakım onarım şirketi olan THY Teknik AŞ, İstanbul Havalimanı'ndaki ana bakım hangarlarını da yüksek standartlara sahip son teknoloji güvenlik sistemleri ile donatıyor. Şirket, son teknoloji güvenlik sistemleri ile donattığı üs bakım hangarlarının yangın testlerini gerçekleştirdi.

Hangarlarda gerçekleştirilen test aşamalarını, THY Teknik AŞ Genel Müdürü Ahmet Karaman ve THY Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay da takip etti.

İstanbul Havalimanı'nda bulunan THY Teknik AŞ'nin bakım hangarlarının en temel ve belirgin özelliği sahip olduğu üstün güvenlik sistemleri. Hangar içerisinde, 5 adet 3 bin 500 GPM yangın pompası, 1938 metreküp yangın suyu sarnıç kapasitesi, toplam 89 adet köpük jeneratörü bulunuyor. Bu kapsamda herhangi bir acil durumda sensörler aracılığıyla devreye giren köpüklü baskın sprinkler (yangın söndürücü) sistemi sayesinde, anlık müdahale ile çalışan sağlığını korumak için temassız söndürme sağlanarak, yangın en kısa zamanda kontrol altına alınabiliyor.

THY'nin ve aynı zamanda havacılığın yeni merkezi konumunda olan İstanbul Havalimanı'nda uçuşların başlaması ile ulusal ve uluslararası müşterilerine hat bakım hangarlarında hizmetlerini sunan THY Teknik AŞ'nin yapımı kesintisiz devam eden uçak üs bakım hangarları, tamamı bittiğinde bölgesinin en büyük bakım, onarım ve revizyon kompleksi olacak.

THY Teknik AŞ, 100'den fazla hava yoluna Türkiye'de 23, dünyada ise 44 istasyonda yılın 365 günü, 7 gün 24 saat Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) standartlarında hat bakım desteği sağlıyor.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımında, "Havada olduğu gibi karada da her koşul için hazırlıklıyız. Dünyanın önde gelen uçak bakım şirketlerinden olan THY Teknik AŞ, İstanbul Havalimanı bakım hangarlarındaki yangın söndürme sistemlerini test ederek güvenilirliğini bir kez daha kanıtladı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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