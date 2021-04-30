THY, tam kapanma sürecinde biniş kartlarının havaalanlarından alınacağını duyurdu
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THY, tam kapanma sürecinde biniş kartlarının havaalanlarından alınacağını duyurdu

THY, tam kapanma sürecinde biniş kartlarının havaalanlarından alınacağını duyurdu
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı süreçte yolcuların biniş kartlarını havaalanlarından almaları gerektiğini bildirdiTHY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "29 Nisan Perşembe saat 19.

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı süreçte yolcuların biniş kartlarını havaalanlarından almaları gerektiğini bildirdi

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"29 Nisan Perşembe saat 19.00 ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00 arasında gerçekleşecek olan tüm yurt içi uçuşlar ve Türkiye çıkışlı tüm yurt dışı uçuşlar için yolcularımızın biniş kartlarını havaalanından temin etmeleri gerekmektedir. Koltuk seçimleri ise web sitemiz ve mobil uygulamamızdan yapılmaya devam edecektir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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