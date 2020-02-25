THY Tahran'a bugün yapacağı seferleri iptal etti
Haberler » Güncel » THY Tahran'a bugün yapacağı seferleri iptal etti - Haber

THY Tahran'a bugün yapacağı seferleri iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), korona virüs nedeniyle günlük ikiye düşürdüğü İstanbul-Tahran uçuşlarını bugün iptal etti.

25.02.2020 16:57 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:57
THY Tahran'a bugün yapacağı seferleri iptal etti

 Türk Hava Yolları (THY), korona virüs nedeniyle günlük ikiye düşürdüğü İstanbul-Tahran uçuşlarını bugün  iptal etti. 

Edinilen bilgilere göre THY'nin bugün İstanbul'dan Tahran'a yapılması planan seferleri iptal edildi.  Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda THY, İran'da Şiraz, İsfahan, Meşhed, Tebriz seferlerini durdurmuş, sadece Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesi için Tahran'dan günde iki sefer yapılacağını açıklamıştı. 


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler