THY Sudan'dan 5. tahliye seferini gerçekleştirdi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurda dönemeyen Sudan'daki Türk vatandaşları için 5'inci tahliye seferi gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurda dönemeyen Sudan'daki Türk vatandaşları için 5'inci tahliye seferi gerçekleştirildi.

Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları, Hartum'dan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla yurda getiriliyor.

126 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı, yerel saat ile 15.30'da İstanbul'a gitmek üzere havalandı.

Hartum'dan dün de 286 Türk vatandaşı yurda götürülmüştü.

Sudan ile Türkiye arasındaki uçuşların 16 Mart'ta durdurulması üzerine yurda gelemeyen Türk vatandaşları için 24 Mart ve 22 Nisan'da da seferler düzenlenmişti.

Kaynak: AA