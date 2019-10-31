THY Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni

31.10.2019 23:03

Törenden görüntüler

Ödüllerin takdim edilmesi İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı,Türk Hava Yolları tarafından düzenlenen "Keşfet" konulu 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışmasının Zorlu Center'da düzenlenen ödül törenine katıldı.

Kaynak: AA