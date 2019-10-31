THY Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni

31.10.2019 22:36

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sanatçıların zamanı bir başka pencereden görme ve onu ötelerin ötesine taşıma gayretlerinin takdire değer olduğunu, bu sebeple sanatçıların bu bakışına sahip çıkılması gerektiğini bildirdi.

Bakan Selçuk, Türk Hava Yolları (THY) tarafından Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) düzenlenen "Skylife Fotoğraf Yarışması'nın ödül törenine katıldı.

Selçuk, burada yaptığı konuşmada, zamanın ruhunu daha iyi algılama fırsatına sahip olmanın başka bir önem taşıdığını söyledi.

Her şeyin çok hızlı tüketildiği bu çağda bazı kalıcı değerleri oluşturmaya gayret etmenin, insanın kendi varoluşsal kaygılarını azaltmasına hizmet eden bir şey olduğunu kaydeden Selçuk, "Sanatçıların zamanı bir başka pencereden görme, zamanı ötelerin ötesine taşıma gayretleri elbette ki çok büyük takdire değer. Bu sebeple de sanatçıların bu bakışına sahip çıkmak gerek." diye konuştu.

Ödül alan yarışmacılardan ikisinin öğretmen olduğunu dile getiren Selçuk, "(Ödül alan) Mustafa Kurtbaş ve İbrahim Aysündü öğretmenlerimizin bu çabasını, bütün öğretmenlerim adına çok değerli buluyorum ve kutluyorum. Çünkü bizim öğretmenlerimizden beklentimiz de bu bakış açısını, tasavvuru, çabayı bütün öğrencilerimizin ruhuna işlemeleri ve öğrencilerimizi sanatın ince ayarından geçmeleri için onlara fırsat tanımaları. Bu ayardan geçsinler ki kişilikleri olgunlaşsın, kemalat yolunda mesafe alabilsinler." ifadelerini kullandı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ise düzenledikleri bu yarışma ve ödül töreni nedeniyle gururlu olduklarını söyledi.

Aycı, üçüncüsü yapılan yarışmaya katılımın her geçen gün arttığını ifade ederek, "On binden fazla katılımcının dünyanın dört bir yanındaki şehirlerden, bulundukları mekanlardan dünyayı hangi gözle gördüklerini, gökyüzüne ve yeryüzüne hangi gözle baktıklarını, doğayı nasıl selamladıklarını ve ona baktıklarında hangi pencereden, hangi duygularla neler hissettiklerini o kadar güzel fotoğraf sanatı çerçevesinde kağıda döktüler. Nefis fotoğraflar, birbirinden güzel manzaralar, birbirinden güzel, duygu yüklü vizyoner bakış açılarını birbirinden kıymetli jüri üyelerimiz değerlendirmekten hem keyif aldılar hem de bunların arasından en iyilerini seçmek suretiyle sizlerin huzuruna getirdiler." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından, yarışmada dereceye giren fotoğrafların sahiplerine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve Aycı tarafından ödülleri takdim edildi.

Çinli Fei Xie birinci oldu

Yarışmada, THY Büyük Ödülü'nü Çinli Fei Xie alırken, ikincilik ödülüne Mustafa Kurtbaş, üçüncülük ödülüne ise Thi Ha Maung layık görüldü.

Aycı, sergiyi gezen Çavuşoğlu ile Selçuk'a fotoğraflar hakkında bilgi verdi. Selçuk ve Çavuşoğlu, törene katılan oyuncu Engin Altan Düzyatan ile bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA