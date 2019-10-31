THY Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni

31.10.2019 21:40

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatı'nda olduğu gibi gerektiği zaman sert gücünüzü göstermeniz lazım ve o sert gücünüz sayesinde beş günde iki süper güçle anlaşmaya vardık, mutabakat sağladık ama kalıcı olan bir ülkenin yumuşak gücüdür. Sanat ve kültür de bir ülkenin en önemli yumuşak gücüdür." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türk Hava Yolları (THY) tarafından Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) düzenlenen "Skylife Fotoğraf Yarışması" ödül törenine katıldı.

Bu yıl uluslararası alanda üçüncüsü yapılan yarışmanın ödül töreninde konuşan Çavuşoğlu, bu sergi ve yarışmanın adının "Keşfet" olduğunu, bunun THY'nin "Dünya Daha Büyük, Keşfet" mottosuyla da örtüştüğünü belirtti.

THY'nin tüm kaşifleri dünyanın bir ucundan diğer ucuna taşıdığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "THY ile gerçekten gurur duyuyoruz. THY, bugün artık dünyada bir marka ve bazen de mevkidaşlarımızın THY'den koltuk bulmak için ta Latin Amerika'dan Uzak Doğu'ya giderken bizden torpil istediği zaman da biraz havaya giriyoruz işin doğrusu. Gerçekten THY sunduğu hizmet ve dünyanın her yerine yaptığı uçuşlarla artık dünyanın en gözde hava yollarından birisi haline geldi." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikasını "Yurtta sulh cihanda sulh" anlayışının üzerine, "Sahada ve masada güçlü Türkiye" olarak uygulamaya çalıştıklarını söyledi.

THY'nin sahada en önemli ortaklarından biri olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Barış Pınarı Harekatı'nda olduğu gibi gerektiği zaman sert gücünüzü göstermeniz lazım ve o sert gücünüz sayesinde beş günde iki süper güçle anlaşmaya vardık, mutabakat sağladık ama kalıcı olan bir ülkenin yumuşak gücüdür. Sanat ve kültür de bir ülkenin en önemli yumuşak gücüdür. Biz, Dışişleri Bakanlığı mensupları olarak, diplomatlar olarak, bunun faydasını dünyada görüyoruz. Bizim bugün dünyadaki yumuşak güçlerimizden bir tanesi de diğer kurumlarımızla birlikte yine THY'dir."

Çavuşoğlu, THY'nin Skylife dergisini uçağa bindiği zaman hemen alıp okuduğunu, bu derginin Türkiye'yi tüm dünyaya götürdüğünü, ayrıca tüm dünyayı da adeta ayaklarına getirdiği anlattı.

Bu yarışmaya dünyanın her yerinden yaklaşık 14 bin başvuru olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Bu akşam ödül kazananların bir kısmına biz ödül vermekten onur duyacağız. Üçüncüsü yapılıyor, geleneksel hale gelmiş. Bundan da ayrıca mutluluk duyduk. Tekrar emeği geçen herkesi kutluyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA