THY, Rüya Uçağı Dreamliner'a Verdikleri İsmi Açıkladı

Eren Bülbül, erzak çalan PKK mensubu teröristleri ihbar etmiş, teröristlerin girdiği evi askerlere gösterirken açılan ateş sırasında Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olmuştu. O olayın üzerinden 2 yıl geçti.

THY, envanterine girecek olan ilk Boeing 787-9 Dreamliner model uçağın isminin belirlenmesi için internet üzerinden anket düzenlemişti. Ankette Perge, Assos, Göbeklitepe, Zeugma isimleri yer alıyordu. Sosyal medyada ise 150 binden fazla paylaşımla THY'ye uçağın adının Eren Bülbül olması çağrısı yapıldı. THY, şehit Eren Bülbül anısına dün filoya dahil olan ilk Boeing 787-9 Dreamliner'a "Maçka" isminin verildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili THY'den yapılan açıklamada, "Filomuzun ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ının adına karar vermek için yaptığımız ankete katılan ve adı Eren olsun diyerek destek veren tüm misafirlerimize teşekkür ederiz.Yeni uçağımıza kahraman Eren'imizin memkeleti "Maçka" adını verdik.İlk uçuşumuz da Trabzon'a. Ailesiyle birlikte hep beraber Eren'i ziyaret edeceğiz. Biz bayrağımızı gururla taşıyor, bu vatan için uçuyoruz.İyi ki varsınız" denildi.

Türkiye'nin yerli ve milli SİHA'sı olan Bayraktar TB2'lerden birine de Eren'in adı verildi.