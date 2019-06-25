THY, "Rüya Uçağı" Dreamliner 787-9 İçin İsim Anketi Başlattı

Türk Hava Yolları'nın satın aldığı, "rüya uçak" olarak isimlendirilen ilk B787-9 Dreamliner modeli uçak, yarın ABD'den yola çıkarak THY'nın filosuna resmen katılacak. Yarın saat 16: 30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak olan TC-LLA kuyruk tescilli uçağın İstanbul'a getirilmesiyle birlikte uçak, THY filosunun ilk Dreamliner'ı olarak şirket tarihine geçecek.

THY, bu yeni Dreamliner uçağına hangi ismi vereceği konusunda ise kararı bize bırakmış gibi duruyor. Sosyal medyadan anket başlatan THY, belirlediği Perge, Assos, Göbeklitepe, Zeugma isimlerinden en çok oylanan ismi yeni uçağına verecek.

THY, Boeing şirketinden 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere toplam 30 adet Boeing 787-9 tipi yolcu uçağını filosuna katacak. Dreamliner'ların 3'ü temmuz, kalan 2'si ise ağustos aylarında envantere girecek.

Uçağın tasarımında da önemli değişikliklerin olduğu görülürken en önemli yeniliklerden bir tanesi de koltukların tasarımı oldu. Business sınıfta 30, ekonomi sınıfında ise 270 yolcu barındıran uçağın yenilenen koltukları sayesinde her yolcu koridora erişim sağlayabiliyor. 1-2-1 düzeniyle yerleştirilen koltukların yanı sıra, pencere, aydınlatmalar ve tuvalet de yenilenmiş.

THY'nin ilk Boeing 787-9 tipi uçağı 8 Temmuz da saat 08: 35'de TK2410 sefer numarası ile İstanbul Havalimanı'ndan Antalya'ya uçacak.

Eğer siz de THY'nın yeni uçağına koyacağı isim için başlattığı Twitter anketine katılmak istiyorsanız, aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz Açıklaması