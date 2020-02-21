THY Portekiz'de rekora uçuyor

21.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:22

Avrupa Birliği ülkesi Portekiz, gayrimenkul alma ve sermaye yatırımı şartıyla verdiği altın vize ile 5 milyar 37 milyon euroyu ülkeye çekerken, uygulamadan en çok Çinliler yararlandı. Türk Hava Yolları (THY), bu ülkeye taşıdığı yolcu sayısında rekor kırmayı hedefliyor.