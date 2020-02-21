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THY Portekiz'de rekora uçuyor

Avrupa Birliği ülkesi Portekiz, gayrimenkul alma ve sermaye yatırımı şartıyla verdiği altın vize ile 5 milyar 37 milyon euroyu ülkeye çekerken, uygulamadan en çok Çinliler yararlandı.

21.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:22
THY Portekiz'de rekora uçuyor

ülkesi , gayrimenkul alma ve sermaye yatırımı şartıyla verdiği altın vize ile 5 milyar 37 milyon euroyu ülkeye çekerken, uygulamadan en çok Çinliler yararlandı. (THY), bu ülkeye taşıdığı yolcu sayısında rekor kırmayı hedefliyor.

Kaynak: Dunya.com

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