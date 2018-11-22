THY pilotlarını yerli simülatörle eğitecek

THY Yerli simülatör alıyor

İSTANBUL - Türk Hava Yolları (THY), pilotaj eğitimini destekleyen simülatörlerin temini için HAVELSAN ile anlaştı.

Türk Hava Yolları Genel Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar Türk Hava Yolları genel müdürü Bilal Ekşi ve HAVELSAN genel müdürü Ahmet Hamdi Atalay katıldı.

İmza töreninde sürece ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, M. İlker Aycı, "Türk Sivil Havacılığının iki önemli oyuncusu, Türk Hava Yolları ve HAVELSAN olarak, bugün böylesi anlamlı bir iş birliğine imza atmış olmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Ülkemizin milli havayolu olmanın verdiği bilinçle yerli kaynaklara yönelerek, milli üretime sağladığımız desteği bu anlaşma ile daha da geliştirmiş olmak bizim için gurur verici. Teslim alacağımız yeni simülatörler, Türk Hava Yolları pilotlarının eğitimlerini en iyi standartta almalarının devamını sağlayacakken, özellikle tazeleme eğitimleri için uçuş eğitim merkezimizi tercih eden yabancı havayolu şirketlerinin pilotlarınca da tecrübe edilebilecek. Bu sayede küresel pazarda da boy gösterebilecek simülatörler ayrıca, bugün prestijli bir marka haline gelen Türk Hava Yolları uçuş deneyiminin daha geniş kitlelerce benimsenmesinde de hiç kuşkusuz önemli bir rol oynayacak" dedi.

HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ise, imza altına alınan sözleşme ile iki kurum arasındaki iş birliğinin artacağına dikkat çekerek, "Artık ülkemiz teknolojik üstünlük kazandığı alanlarda yaptığı yatırımlarla dünyada kendinden söz ettiriyor. Bayrak taşıyıcı havayolumuz Türk Hava Yolları ile iş birliğimizin güven ve dayanışma ortamı içinde hızla büyüyeceğine inancımız sonsuz. Hayata geçireceğimiz simülatörlerle yabancı kaynaklardan sağlanan uçuş simülatörleri ve eğitim sistemleri ihtiyaçları yerli kaynaklara yönlendirilmiş olacak. Aynı zamanda bu proje ile dünya havayolu simülatör pazarına hem sistem hem de eğitim ihracatı imkanı yakalamış olacağız" şeklinde konuştu.

HAVELSAN'ın üreteceği simülatörlerin tamamen Türk mühendislerin ürünü olduğunu söyleyen Genel müdür Ahmet Hamdi Atalay, "Cumhurbaşkanımız sağ olsun. Bize hep güvendi. Bize hep şevk verdi. Bir yerli sivil uçak simülatörü yapalım diye yola çıkmıştık, çok şükür şu anda onu tamamladık. Türk Hava Yollarının kullanımına sunduk. Sonuç itibariyle de de bu gün imzalayacak olduğumuz 5 değişik uçak simülatörün imza töreni için buradayız. Bize bu görevi verdikleri için güvendikleri için Türk Hava Yolları yönetimine çok teşekkür ediyorum. Hiç şüpheniz olmasın size söz verdiğimiz gibi 17'nci ayda size söz verdiğimiz gibi ilk simülatörü teslim ediyor olacağız ve kalanları da peyder pey teslim edeceğiz. Tamamen Türk mühendislerin ürünü olan, yazılımı tamamen tarafımızca geliştirilmiş olan,donanımı tamamen Türkiye'de üretilmiş simülatörlerimiz Türk Hava Yolları pilotları için hizmete veriliyor olacak" ifadelerini kullandı.

Bu projeleri çocuklarımız için başarmak zorunda olduğumuzu söyleyen Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Biz esasında HAVELSAN genel müdürümüzün de söylediği gibi iki yıl önce yönetim kurulu başkanımızın da yizyoner bakışıyla bir çalışma başlatmıştık, Şükürler olsun ki biz bu simülatörü geçtiğimiz günlerde hizmete aldık. Şu anda pilotlarımızın eğitiminde bu simülatörler kullanılmakta. Bunu çocuklarımız için başarmak zorundayız. Doloyısı ile biz bunları hep dışarıdan aldığımız müddetce çocuklarımız daha iyi bir anadoluy'ya daha iyi bir ülkeye sahip olamayacaklar. O yüzden bu projeye o gözle bakınız. Dolayısı ile bizim ekibimiz bu gözle baktılar. HAVELSAN'de sağolsun ilk üretim olması sebebi ile bazı zorluklarla da karşılaşsalar bunu göze alıp bu simülatörü bize teslim ettiler.

İnanıyoruz ki HAVELSAN bundan da güvenerek bu işleri yapabileceğine inanarak 5 tane simülatör ihalesi verdik" dedi.

Konuşmaların ardından anlaşmayı imzalayan taraflar daha sonra toplu fotoğraf çektirdi.