THY personeli gökyüzündeki tecrübelerini öğrencilere anlattı

15.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:38

Kayseri'de Türk Hava Yollarında (THY) görevli pilot, öğrencilere mesleki tecrübelerini aktardı.

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde Tüm Sivil Havacılar Derneği (TÜSHAD), Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), Havayolları Kabin Memurları Derneği (TASSA) ve Uçak Teknisyenleri Derneği (UTED) üyelerince, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında havacılık alanındaki meslekler öğrencilere tanıtılıyor.

Gelişen havacılık sektörüne yönelik farkındalık oluşturmak ve öğrencilerin topluma yararlı bireyler olarak yetişmesine destek vermek amacıyla 21 ilde planlanan etkinliğin Kayseri ayağı Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapıldı.

Program kapsamında THY personeli, öğrencilere meslekleriyle ilgili bilgi verdi, soruları cevapladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, programda yaptığı konuşmada ulaşımda havacılığın önemli yer tuttuğunu söyledi.

"Hız, dünyayı küçültüyor." diyen Ekinci, geleceğin pilot ve kabin memur adaylarının öğrenciler olduğunu ifade etti.

Ekinci ayrıca çocukların havacılık mesleğiyle ilgili bilgi almalarına katkı sağlayan programda emeği geçenlere de teşekkür etti.

Pilot Fethi Ferhat Çataloluk da mesleğinin detaylarını, havacılık sektörünü ve uçakta neler yaptıklarını öğrenciler ile paylaştı.

Dört yıldır pilot olduğunu vurgulayan Çataloluk, "Babam ve amcam askerliklerini Kayseri'de komanda olarak yaptı. Onların uçaklardan atlayış hikayelerini dinlemekle küçüklüğüm geçti. Uçakları gördüğümde içimde ayrı bir heyecan da oluşuyordu. O yüzden bu mesleği seçtim." dedi.

Yaklaşık bir saat süren program öğrencilere çeşitli hediyeler verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA