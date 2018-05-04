THY Olağan Genel Kurulu

Türk Hava Yolları (THY) Olağan Genel Kurulunda yapılan oylama ile 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu ibra edildi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY Olağan Genel Kurul toplantısı hissedarların katılımıyla bugün THY Genel Yönetim Binası'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda 2017 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporlarının görüşülmesinin ardından yapılan oylama ile 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu ibra edildi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı başkanlığında gerçekleşen genel kurul toplantısında, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu ile İcra Komitesi Başkan Vekili Bilal Ekşi, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi İsmail Cenk Dilberoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Arzu Akalın, Prof. Dr. Mecit Eş, Orhan Birdal, Muzaffer Akpınar ve Ogün Şanlıer hazır bulundu.

Olağan Genel Kurul toplantısı, dilek ve temenni konuşmalarıyla tamamlandı.