THY Odesa'dan Dalaman'a sefer düzenleyecek
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THY Odesa'dan Dalaman'a sefer düzenleyecek

THY Odesa'dan Dalaman'a sefer düzenleyecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna'nın Odesa kentinden Dalaman'a doğrudan sefer düzenlemeye hazırlanıyor.

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna'nın Odesa kentinden Dalaman'a doğrudan sefer düzenlemeye hazırlanıyor. 

Türk Hava Yolları (THY) Herson Müdürü Ahmet Tursun, THY'nin Odesa ile Dalaman arasında doğrudan tarifeli seferlerinin yakında başlayacağını belirtti. 

DHA'ya bilgi veren Tursun, Odesa-Dalaman seferlerinin 2 Mayıs'ta başlatılmasının ve haftada iki gün düzenlenmesinin planlandığını aktardı. 

THY, Ukrayna'nın Odesa kenti ile İstanbul arasında bugün 14 olan haftalık sefer sayısını önümüzdeki haziran ayında 18'e çıkarmaya hazırlanıyor. THY'nin Ukrayna'nın Herson kenti ile İstanbul arasındaki haftalık sefer sayısının ise dörtten beşe çıkarılması planlanıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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