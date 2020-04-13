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Türk Hava Yolları, Koronavirüs, Ekonomi

THY'nin yolcu rakamlarını koronavirüs olumsuz etkiledi

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs havacılık sektörünü de derinden sarsarken salgın nedeniyle yaşanan iptaller yolcu rakamlarına da yansıdı.

13.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:23
THY'nin yolcu rakamlarını koronavirüs olumsuz etkiledi
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs havacılık sektörünü de derinden sarsarken salgın nedeniyle yaşanan iptaller yolcu rakamlarına da yansıdı. Virüsün etkisinin artırdığı geçtiğimiz Mart ayında Türk Hava Yolları'nın yolcu rakamları olumsuz etkilendi. THY'nin Mart 2019 döneminde 5,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 53'lük azalışla 2,8 milyon olarak gerçekleşti.  Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 44,9, dış hatlarda ise yüzde 59,1 azaldı. İç hatlarda geçtiğimiz yılın Mart ayında 2 milyon 495 bin 300 kişi taşıyan THY, bu yılın aynı ayında 1 milyon 383 bin 125 kişi taşıdı. 

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünya genelinde havacılık sektörünü de felç etti. Salgın nedeniyle dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de havayolu şirketlerinin seferleri iptal edildi, tarifeli uçuşları durdu.  Yolcu sayısındaki kayıplarla gelirleri düşen havayolu şirketleri zor durumda kaldı. Koronavirüsün etkisini en aza indirmek adına çalışmalara devam eden Türk Hava Yolları'nın yolcu rakamlarına da salgın iptalleri olumsuz yansıdı. 

GEÇTİĞİMİZ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 53 AZALDI

Türk Hava Yolları'nın Kamuya Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirime göre şirketin Mart 2019 döneminde 5,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 53'lük azalışla 2,8 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 44,9 azalırken, dış hatlarda ise yüzde 59,1 azaldı. Yolcu doluluk oranı Mart 2020 döneminde 17,6 puanlık azalış ile yüzde 63,3 olarak gerçekleşti. İç hatlarda geçtiğimiz yılın mart ayında 2 milyon 495 bin 300 kişi taşıyan THY, bu yılın aynı ayında 1 milyon 383 bin 125 kişi taşıdı. 

Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Mart 2019 döneminde 12 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 53,3 azalarak 5,6 milyar olarak gerçekleşti. ÜYK, iç hat uçuşlarda yüzde 40,3, dış hat uçuşlarda ise yüzde 55,2 azaldı. THY'nin Dıştan Dışa transfer yolcu sayısında Mart 2019 dönemine kıyasla yüzde 60,1 oranında bir azaldı. Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Mart 2019 dönemine kıyasla yüzde 57,7 oranında bir azaldı. 

MART 2020 TRAFİK SONUÇLARI

Ortadoğu: 128 bin 368-yüzde 75,9 azaldı

Avrupa: 744 bin 114-yüzde 58,6 azaldı

Uzakdoğu: 196 bin 865-yüzde 58,5 azaldıKuzey Amerika: 111 bin 148-yüzde 39,6 azaldıAfrika: 152 bin 575-yüzde 48,6 azaldıOrta ve Güney Amerika: 25 bin 342- yüzde 33,1 azaldıİç hatlar: 2 milyon 495 bin 300- yüzde 44.6 azaldı

Taşınan Kargo-Posta, Mart 2019 döneminde 139 bin 744 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 8,5'luk azalışla 127 bin 869 tona düştü.THY'nin Mart 2020 döneminde bölgesel sonuçlara göre ise;  

Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Orta Doğu'da yüzde 75,5, Uzak Doğu'da yüzde 59,8 ve Avrupa'da yüzde 59,2 azalış,Yolcu doluluk oranı Uzak Doğu'da 22,2 puan, K. Amerika'da 21,9 puan ve Avrupa'da 19,7 puan azalış,

Yolcu Sayısı ise Orta Doğu'da yüzde 75,9, Uzak Doğu'da yüzde 58,5 ve Avrupa'da yüzde 58,5 azalış gösterdi. 

ÜÇ AYLIK RAKAMLARA DA KORONAVİRÜS ETKİSİ

Türk Hava Yolları'nın Ocak-Mart 2019 döneminde 16,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde koronavirüsün etkisiyle yüzde 20'lik azalışla 13,4 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısında iç hatlarda yüzde 24,2'lik ve dış hatlarda yüzde 16,7'lik bir azalış kaydedildi. Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Mart 2019 dönemine kıyasla yüzde 15,5 azalış gerçekleşti. Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Mart 2019 dönemine kıyasla yüzde 18,3 azalış gerçekleşti. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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Ekonomi Manşet

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