THY'nin yeni uçağının ismi 'Maçka' oldu

Türk Hava Yolları(THY), filosuna kattığı ilk Boeing 787-9 Deramliner'a verilecek isim için sosyal medyada başlattığı anketin sonuçlandığını açıkladı. Yeni uçağa, henüz 15 yaşında şehit olan Eren Bülbül'ün memleketi olan 'Maçka' isminin verildi.

Türk Hava Yolları, dün itibariyle filosuna dahil ettiği Boeing 787-9 tipi Deramliner uçağı için geçtiğimiz günlerde başlattığı isim anketini sonuçlandırdı. THY'nin sosyal medya hesapları üzerinden başlatılan anketin sonucu yine sosyal medyadan duyuruldu. Buna göre 'Rüya' uçak olarak adlandırılan yeni nesil Dreamliner uçağa, 2017 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde güvenlik güçleri ve PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Eren Bülbül'ün(15) memleketi Maçka ismi verildi.

Eren'i ziyaret etmek için ilk uçuş Trabzon'a

THY'nin anket sonucuna ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Filomuzun ilk Boeing 787-9 Deramliner'ının adını vermek için yaptığımız ankete katılan ve #AdıErenOlsun gerek destek veren tüm misafirlerimize teşekkür ederiz. Yeni uçağımıza kahraman Eren'imizin memleketi 'MAÇKA' adını verdik. İlk uçuşumuz da Trabzon'a. Ailesiyle birlikte hep beraber Eren'i ziyaret edeceğiz. Biz bayrağımızı gururla taşıyor, bu vatan için uçuyoruz. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA